GDDKiA nie przerywa prac mimo epidemii

"Na budowie jest trzech wykonawców na trzech zadaniach: „A” węzeł Lotnisko – węzeł Lesznowola o długości ok. 6,6 ,km , „B” węzeł Lesznowola – węzeł Tarczyn Północ o długości ok. 14,8 km, „C” węzeł Tarczyn Północ - początek obwodnicy Grójca o długości ok. 7,9 km" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.