GDDKiA skupi się na budowie dróg na wschodzie Polski

GDDIKA będzie szukała wykonawców kolejnych odcinków na 80-kilometrowym fragmencie drogi S19 od skrzyżowania z autostradą A2 do Lubartowa przed Lublinem. Drogowcy ogłoszą też przetargi na budowę kolejnych dwóch odcinków trasy S19 między Rzeszowem i granicą ze Słowacją. To inwestycje składające się budowę trasy Via Carpatia. "DGP" przypomina przy tym niedawną wypowiedź ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który szacował, że Via Carpatia - od granicy z Litwą do granicy ze Słowacją - powstanie do 2030 r., a nie do 2026 lub 2027 r. jak zapowiadano wcześniej.