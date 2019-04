GDDKiA zerwała dwa kontrakty z włoskim Salini. W tym na budowę fragmentu A1

Dyrekcja musi teraz rozpisać nowe przetargi, a obie trasy miały być gotowe jeszcze w tym roku, co najpewniej się nie uda. Krynicki w rozmowie z PAP podkreślił, że wszyscy podwykonawcy mają zapewnioną ochronę. - Po to uruchamiamy gwarancje bankowe firmy Salini - powiedział.

Co do trasy w okolicach Polkowic, wykonawca do tej pory udostępnił częściowo do ruchu trzy węzły: Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ. Opóźnienie budowy jest szacowane na ponad 9 miesięcy.