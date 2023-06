Gigant inwestuje w Polsce. Premier: to jest coś bez precedensu

Ogromna inwestycja Intela w Polsce

- Chcemy współpracować ze wszystkimi, ale cieszymy się z zacementowania współpracy transatlantyckiej. Europa, UE, USA i kraje takie jak Japonia czy Korea to niezwykle ważne, aby potrafiły razem współpracować i wytyczać standardy - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Ta inwestycja Intela jest inwestycją szczególną - to najbardziej zaawansowane techniki produkcji, które będą przyciągały jak magnes kolejnych inwestorów i kooperantów - przekonywał premier.

Intel z siedzibą w miejscowości Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA to założony w 1968 r. koncern z branży nowych technologii będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma notowana na giełdzie NASDAQ wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników.