Gigant w opałach. Związkowcy piszą do premiera. Proszą o "natychmiastową interwencję"

Dla jasności 49 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

Tusk pomoże wkrótce wyśle tam Trzaskowskiego on załatwi na cacy. Trzaskowski to świetny kandydat na Prezydenta Polski Za jego prezydentury w W-wie , jak donosi prasa, pojawił się :brud, smród i ubóstwo, ale i zniknęły symbole katolickie w urzędach w W-wie. Nie zapominajcie o prośbie kandydata z poprzednich wyborów, iż po to są wybory by nie zadawać mu niewygodnych pytań.