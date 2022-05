Glapiński ponownie prezesem NBP. "To bardzo zaszkodzi PiS"

Zresztą posłanka Lewicy zauważa, że data ta ma symboliczne znaczenie. " 12 maja 1990 Kaczyński z Glapińskim założyli Porozumienie Centrum" - napisała na Twitterze Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Adam Glapiński bez wątpienia należy do zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego – obaj znają się właśnie z czasów PC, a Glapiński był istotną osobą w kontekście budowania siły ekonomicznej tego środowiska. Co zresztą dziś komentują politycy opozycji.

Glapiński prezesem NBP. "Świat finansów nie rozumie jego zachowania"

Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes NBP, która na czele banku centralnego stała w latach 1992-2000, uważa przewrotnie, że czwartkowa wygrana PiS-u to tak naprawdę niedobra informacja dla partii Jarosława Kaczyńskiego. - To zachowanie pokazuje, że oni nie zdają sobie sprawy z obecnej sytuacji, są oderwani od rzeczywistości i pokazują, jak nie liczą się z otoczeniem — ocenia była prezes NBP, która jednocześnie kreśli negatywne scenariusze.

Krytycznie do wyboru Adama Glapińskiego odnosi się także inny były prezes banku centralnego — Leszek Balcerowicz. "Głosowania w Sejmie, włącznie z wyborem Adama Glapińskiego na kolejną kadencję w NBP to kolejny bezwstyd obozu Kaczyńskiego-Ziobry. Ale to nie powód do desperacji ze strony opozycji i społeczeństwa obywatelskiego, lecz do większej mobilizacji, by odsunąć ten obóz od władzy" — napisał na Twitterze ekonomista.