Gowin chciałby otworzyć restauracje jeszcze w maju, ale dla zaszczepionych

W czwartek w Lublinie minister rozwoju, pracy i technologii oświadczył, że jest "zdeklarowanym zwolennikiem" tego, by osoby zaszczepione jeszcze w maju mogły udać się np. do restauracji. - Jeśli chodzi o turystykę i gastronomię, to są często prężnie rozwijające się do roku 2020 firmy rodzinne i uważam, że skoro ktoś jest już po podwójnym szczepieniu, jest w pełni bezpieczny, nie może się sam zarazić ani zarazić innych, to tego typu osoby, z odpowiednimi certyfikatami, powinny móc zacząć korzystać z usług turystycznych i gastronomicznych – wyjaśnił Gowin.