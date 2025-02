Grypa sparaliżuje polskie szkoły? Już teraz brakuje rąk do pracy

Moja zona chetnie by popracowala w szkole wiecej ale nie moze bo godziny blokuje stara emerytka ktora co chwile siedzi na zwolnieniu , ktorej sie nie chce uczyc a zwolnic jej nie mozna. Mowi -co ona by sama w domu na emeryturze robila, a tak to przyjdzie do szkoly do kolezanek, pogada , kawke wypije i byle do ferii i wakacji.