Gwiazda Wiadomości oburzona cenami papryki. "To jest już przesada"

Gwiazdor mediów publicznych, Krzysztof Ziemiec, zauważył to, o czym media i zwykli Polacy donoszą od pewnego czasu - ceny papryki wzrosły o setki procent. "To jest już przesada! A jest to zwykły sklep" - pisze w mediach społecznościowych. Wyjaśniamy, skąd takie ceny popularnego warzywa.