Hołownia zaprasza do Sejmu. "Niepokoją mnie pomysły"

słusznie trzeba wspierać polskie firmy, bo nic nie jest za darmo na tym świecie, oglądam programy ang. i franc. i podziwiam ich za patriotyzm gospodarczy, za szacunek do własnych produktów rolnych, u nas wszystko co pochodzi z polskiej wsi jest be, a co wyprodukuje Polak gorsze od obcych produktów, co wcale nie znaczy że nie należy importować jakiś towarów, których nie możemy z poważnych powodów produkować