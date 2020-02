Horała zapowiada nowelizację prawa lotniczego

Jak powiedział minister, na rynku zaczęły działać wyspecjalizowane kancelarie prawne, które wraz z orzecznictwem niektórych sądów doprowadzają do roszczeń z tytułu strat wynikających z sąsiedztwa portów lotniczych , opiewających na "astronomiczne kwoty".

Horała przyznał, że zmiany projektowane są w związku z planowaną budową Centralnego Portu Lotniczego. Zastrzegł jednak, że nie chodzi o uchylanie się od rekompensowania szkód, lecz by nie dochodziły do głosu "wyimaginowane szkody".

Oglądaj też: Budowa CPK i kontrowersyjny projekt kolejowy. "Powinni to lepiej narysować"

"Rząd może tu interweniować, począwszy np. od liczenia norm hałasowych. Dziś za podstawę bierze się dzień z największym hałasem - to jest jeden najgorszy dzień w roku, a nie np. średnia" - wyjaśnił.

"Porty regionalne miały w 2019 r. 62% rynku w Polsce, obsłużyły ponad 30 mln pasażerów. 32-33 mln to dla nich wielkość graniczna. Czeka nas więc kolejny etap dużych inwestycji. Jest duża szansa rozwoju, ale to wymaga ok. 4 mld zł inwestycji. Bez zmiany regulacji nie będzie zasadności podjęcia tych decyzji" - podkreślił Tomasik.