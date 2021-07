Hotelarze nie chcą lockdownu. Będą przyjmować zaszczepionych i osoby z negatywnym wynikiem

Twój Szef 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Właśnie wróciłem z dwóch wczasów w Polsce- tydzień nad polskim morzem i tydzień w polskich górach. Hotele 4 i 5 gwiazdki- topowe jak na polskie warunki. Wszędzie był komplet Gości, nawet były problemy na restauracji, bo brakowało wolnych stolików i kazano czekać po 15 minut na wolny stolik. Na parkingach BMW, Porsche czasami Mercedesy. I taka moja dedukcja teraz. Skoro zaszczepiono przede wszystkim starszych lub osoby oglądające głównie TV + emerytów i rencistów oficjalnie 45% Polaków wnioskuję, że raczej są to osoby mniej majętne. Zdanie takie wyrobiłem sobie po rozmowach tam na miejscu z ludźmi gdzie jakieś 70-80% osób nie nosiło tych żałosnych maseczek i moim zdaniem to były osoby majętne i to był tzw.,,target" dla tych hoteli. Tak więc jak hotele chcą plajtnąć z powodu braku gości, bo nie sądzę, że wystraszona emerytka z mężem rencistą pozwolą sobie na tego typu wyjazd. Jak ktoś tu wcześniej napisał ja również popierałem i dalej popieram polskich hotelarzy i sam w czasie pandemii często korzystałem z ich usług (również w formie zabiegów medycznych czy wyjazdów służbowych) i nie wyobrażam sobie, że teraz mieliby mi się w ten sposób odwdzięczyć. Powtarzam jeszcze raz- biedny do hotelu nie pojedzie a bogaty nie da się w większości zawakcynować. Wasz wybór.