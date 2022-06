Ile kosztuje wychowanie dziecka? Zawrotne liczby

Jak wynika z najnowszych danych Centrum im. Adama Smitha, koszt wychowania jednego dziecka w roku 2022 roku (do osiągnięcia 18. roku życia) i według stanu na koniec poprzedniego roku, wyniósł 265 tys. złotych, a dwójki dzieci – 439 tys. złotych.

Cięcie wydatków

Centrum Adama Smitha dowiodło w swojej analizie, że rzeczywisty poziom kosztów utrzymania dziecka pokazuje ograniczenie konsumpcji na skutek wzrostu cen. Koszt wychowania wzrósł o 4,3 proc. do poziomu 265 tys. zł, przy czym wiązał się z obniżeniem konsumpcji ilościowej w stosunku do 2020 roku o 5,4 proc. wskutek wzrostu cen o 10,3 proc.

Gdybyśmy utrzymali ilościowy poziom konsumpcji z 2020 roku, koszty wychowania jednego dziecka wzrosłyby do 280 tys. w 2021 roku i do 300 tys. zł w kwietniu 2022 roku. Cena koszyka wydatków wzrosła w 2021 roku o 10,3 proc. rok do roku, a tylko do kwietnia 2022 roku wzrosła dalej o 7,1 proc. w stosunku do grudnia 2021 roku.

– Jak pokazał program "Rodzina 500 Plus" rozwój demograficzny nie jest determinowany daninami państwowymi, a poczuciem bezpieczeństwa. Aktualna niestabilna sytuacja społeczno-polityczna oraz procesy inflacyjne to elementy, które w najbliższej przyszłości wpłyną negatywnie na demografię w Polsce – komentuje Anna Gołębicka, ekspert Centrum im. Adama Smitha.

I dodaje, że mniejsze możliwości nabywcze obywateli Polski w pierwszej kolejności spowodują ograniczenia w wydatkach wyższego rzędu, to oznacza, że należy liczyć się z ograniczeniem wydatków na dodatkową edukację, co w dłuższej perspektywie obniży poziom wykształcenia społeczeństwa.

Wydatki na dziecko w 2022 roku

Największy udział wydatków według analizy Centrum Adama Smitha odnotowano w przypadku transportu i łączności (28 proc.), następnie żywności (26 proc.) oraz mieszkania (21 proc.). Znaczący udział odnotowała również edukacja (8 proc.).

Jeśli chodzi o największy wzrost cen w 2021 roku w porównaniu do grudnia 2020 roku, to odnotowano go w kategorii transport, użytkowanie mieszkania, łączność i edukacja.

W samym kwietniu 2022 roku wzrost w porównaniu do grudnia 2021 wyniósł plus 9,0 proc., użytkowanie mieszkania plus 10,6 proc., żywność plus 8,5 proc.

Wychowanie dzieci w cieniu inflacji

Jak czytamy w opracowaniu, inflacja ma niewątpliwy i jednoznacznie negatywny, tzn. hamujący wpływ na procesy demograficzne. Taki stan rzeczy wywołuje niepewność odnośnie do przyszłości i skłania do ostrożności, a w tym osłabia skłonność do starań o pierwsze lub kolejne dzieci z powodu obaw o przyszły status materialny rodziny.

– Dla polskiej rodziny fundamentalne znaczenie ma zwłaszcza obniżenie opodatkowania pracy. Zmiany podatkowe wprowadzone w roku 2022 zwiększyły ciężary nawet u osób średnio zarabiających, których realne wynagrodzenie sukcesywnie dodatkowo redukuje inflacja – uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.

– Wznowienie kampanii na rzecz wprowadzenia tzw. dochodu gwarantowanego przyczynia się do postępującej od lat dewastacji wartości oraz etosu pracy jako podstawy dobrobytu rodziny i tym samym zniszczenie pewnego i przewidywalnego źródła do planowania posiadania dzieci – dodaje prezydent Centrum im. Adama Smitha.

