Inflacja w Polsce nadal powyżej oczekiwań rynku. Eksperci wskazują powody

Rosnące koszty energii i usług

Bank szczegółowo analizuje również sytuację w poszczególnych kategoriach towarów. Jak czytamy w raporcie, "po stronie towarów obniżyła się dynamika cen między innymi sprzętu gospodarstwa domowego (do -3,0 proc. rok do roku), obuwia (do 2,0 proc. rok do roku) i wyrobów tytoniowych (do 9,3 proc. rok do roku)". Eksperci zwracają też uwagę na spadek dynamiki cen w niektórych usługach, w tym "usługach transportowych (do -3,0 proc. rok do roku) i usługach lekarskich (do 9,0 proc. rok do roku)".