GUS ujawnia. Niemiła niespodzianka ws. inflacji

Jako zadeklarowany PiS kopro fil i pięciokrotny osimset plus, aktywnie wspieram PiS słowem i trochę finansowo. Daję też na dzieło Świętego Ojca Tadeusza oraz na nowy wóz transmisyjny dla TV Republika. Wspieram też obywatelskiego kandydata PiS na prezydenta. Trochę dużo tego jest, ale stać mnie. Mam pięć łbów osimset plus i rodzinny kapitał libacyjny na najmłodszego osimset plusa. W końcu dzięki wspaniałym prorodzinnym programom społecznym PiS mam za co wychlać od kilku lat. Zachęcam wszystkich osimset plusów do wspierania PiS i TV Republika. Pamiętajcie komu zawdzięczamy deputat na chlanie melina osimset plus!!!