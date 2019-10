Internet ze światłowodu w każdym domu. Minister cyfryzacji składa ważną obietnicę

Marek Zagorski zadeklarował, że rząd mocno wspiera cyfryzacje kraju, która ma ostatecznie doprowadzić do likwidacje białych plam na polskiej mapie sieci. Wszystko to ma jeszcze dodatkowo przyspieszyć dzięki dofinansowaniu budowy sieci szerokopasmowych , w tym światłowodowych.

Zdaniem szefa resortu cyfryzacji już w ciągu trzech lat podłączone do takiej nowoczesnej sieci będą wszystkie budynki mieszkalne w naszym kraju.

Minister cyfryzacji na antenie PR24 odniósł się również do działania systemów informatycznych podczas ostatnich wyborów. W jego ocenie, system ciągle jest udoskonalany, co pokazuje jak następuje tu znacząca profesjonalizacja.

- Prezentowanie głosów odbywało się dosyć sprawnie na portalu PKW. To pokazuje, że systemy zdały egzamin - ocenił. Wyjaśniał również, że brak problemów z dopisaniem się do rejestru wyborczego to też zasługa zmian w Kodeksie wyborczym.