Jacek Kurski wrócił do zarządu TVP. Pomogły głosy PiS w Radzie Mediów Narodowych

Jak donoszą Wirtualne media, dopiero co, bo w czwartek przewodniczący Krzysztof Czabański przesłał członkom Rady Mediów Narodowych maila z informacją o głosowaniu nad dwiema uchwałami: w sprawie określenia liczby członków zarządu TVP, a także powołania członka zarządu TVP.

Oznacza to, że członkowie Rady mieli dwa dni na głosowanie korespondencyjne. Wyboru, jak sie okazuje, nie było. Jedynym kandydatem na to stanowisko był Kurski. Były prezes TVP po odsunięciu ze stanowiska był doradcą zarządu.