Jadwiga Emilewicz: dziś rząd przyjmie projekt tarczy antykryzysowej

- To rozwiązania adekwatne dla dzisiejszej sytuacji. Jeśli sytuacja będzie się przedłużać, rozszerzymy wachlarz pomocy. Jeśli będzie się to wiązało z nowelizacja ustawy budżetowej lub rozluźnieniem reguły budżetowej, to jest to możliwe – wyjaśniła Emilewicz w odpowiedzi na pytanie dziennikarza. -Jesteśmy gotowi do zmian. Zrobimy tyle, na ile będzie nas stać - dodała.