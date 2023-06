Jak AI zmienia przemysł kryptowalut?

Przyszłość przemysłu kryptowalut z uwzględnieniem roli sztucznej inteligencji

W jaki sposób rysuje się obraz przyszłości dla przemysłu kryptowalutowego z uwzględnieniem w nim roli sztucznej inteligencji? Otóż blockchain, czyli technologia łańcucha bloków, na której bazuje wiele kryptowalut, umożliwia zapisywanie zróżnicowanych informacji w poszczególnych blokach. Takie działanie gwarantuje autentyczność danych.

Natomiast technologia sztucznej inteligencji pozwala m.in. na szybkie analizowanie takich danych pochodzących z dużych, nieustrukturyzowanych zbiorów (big data). Generuje wartościowe informacje, które można wykorzystywać na wiele sposobów. Połączenie blockchaina ze sztuczną inteligencją może przynieść wymierne korzyści. Dać może to strefie biznesu możliwość wykorzystywania danych w sposób efektywniejszy i generowania wartościowych informacji na podstawie sprawdzonych i pewnych danych z blockchaina. Pozwoli to jednocześnie na podejmowanie decyzji różnego rodzaju w warunkach pełnej informacji.

Blockchain przyspiesza procesy transakcyjne, z kolei sztuczna inteligencja analizuje dane klientów i generuje rekomendacje. To tylko jedne z wielu przykładów wykorzystania w praktyce obu technologii.

Automatyzacja handlu kryptowalutami za pomocą sztucznej inteligencji

Handel kryptowalutami wymaga sporej wiedzy, a także analizowania czynników, które wpływają na wycenę kryptowalut. Danych jest tak dużo, że trudno je wszystkie analizować samodzielnie, ale da się to przecież zrobić z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Może ona ułatwić podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących zajmowania krótkich i długich pozycji na rynku kryptowalutowym.

Co ciekawe, powstały już pierwsze takie systemy, czego przykładem jest Bit Index AI. Zgodnie z informacjami twórców, wykorzystuje sztuczną inteligencję do prowadzenia handlu kryptowalutami. Między innymi na podstawie dostępnych danych Bit Index AI wskazuje moment otwarcia i zamknięcia pozycji.

Bit Index AI to Bitcoin Robot, który pośredniczy pomiędzy klientem a brokerami przy kupowaniu i sprzedaży wybranych kryptowalut. Obsługuje 13 różnych kryptowalut i oferuje dźwignię finansową w wysokości 1:100. Robot jest zaprojektowany w ten sposób, by pomagać inwestorom. Analizuje dane rynkowe i jest dostosowany do maksymalizacji potencjalnych zysków, ale należy jasno podkreślić, że nie są one w żaden sposób gwarantowane.

Szczególnie obiecująco prezentuje się wykorzystanie – obecnie i w przyszłości – sztucznej inteligencji w zakresie handlu automatycznego – wysokich częstotliwości i za pośrednictwem odpowiednich aplikacji API połączonych z giełdami kryptowalutowymi. Przykładowo handel wysokich częstotliwości – high-frequency trading (w skrócie HFT) opiera się na założeniu, że jeśli trader złożył duże zlecenie kupna Bitcoinów na danej giełdzie kryptowalutowej, to działający algorytm HFT uzyska na ten temat informacje i natychmiast wykona podobne zlecenie na innej giełdzie, by móc wykorzystać nagły skok cenowy i po prostu na tym zarobić.

Prognozowanie trendów rynkowych i analiza danych dzięki sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja używana jest przede wszystkim do analizowania danych i prognozowania przy ich użyciu trendów rynkowych. Natomiast w parze z blockchainem ma zapewniony dostęp do danych w bezpieczny, zdecentralizowany sposób. Dane te są wspólnym elementem dla obu technologii. AI potrzebuje pewnych informacji, by jej przewidywania i analizy były wartościowe. Kryptowaluty są w stanie ich dostarczać. Dlatego AI i blockchain jak najbardziej mogą iść w parze, dążąc do zapewnienia pełnej wiarygodności danych, aby wyciągane na ich postawie wnioski jak najlepiej odpowiadały rzeczywistości i przyszłości na danym rynku.

Wykrywanie oszustw i zapobieganie cyberatakom w świecie kryptowalut z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Na początku 2023 roku ComCERT z Grupy Asseco informował, że zwiększyła się rok do roku średnia liczba cyberataków o 25 proc., a to wszystko pomimo rosnących nakładów inwestycyjnych na bezpieczeństwo – o 1/3. Cyberataki w dużej mierze dotyczą m.in. giełd kryptowalutowych i portfeli inwestorów, w których przechowywane są kryptowaluty. Informacje o zhakowaniu giełdy i kradzieży kryptowalut o wartości szacowanej na wiele milionów dolarów pojawiają się co pewien czas w mediach. Wiele takich ataków podejmowanych jest przez zorganizowane grupy przestępcze. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się wykładania środków na kryptowaluty, bo odczuwają niepewność, co stanie się z ich pieniędzmi.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe już teraz przyczyniają się do zwiększania poziomu cyberbezpieczeństwa. Technologie te mogą chronić świat kryptowalutowy przed atakami ze strony hakerów, ponieważ są w stanie szybko identyfikować potencjalne zagrożenia. Można wykorzystać AI w procesie analizowania bezpieczeństwa kodu i zachowania oprogramowania, co umożliwia automatyzację wielu czynności i sprawdzanie, jak działanie danej aplikacji wpływa na cały system.

Uwaga! Sztuczna inteligencja nie tylko okazuje się pomocna w ochronie przed cyberatakami, ale również może być wykorzystana przez cyberprzestępców w całkowicie odwrotny sposób.

Sztuczna inteligencja w analizie bloków i wydobyciu kryptowalut

W świecie kryptowalutowym na co dzień zachodzi wiele transakcji, ale przede wszystkim kodowane są informacje. Analiza bloków i wydobywanie kryptowalut jak najbardziej mogą być zadaniami dla systemów AI.

Zwróćmy uwagę, że wydobywanie np. Bitcoinów jeszcze kilka lat temu nie wymagało wykorzystywania takiej mocy obliczeniowej jak obecnie. Staje się to coraz trudniejsze, z uwagi na rosnącą konkurencję w branży. Dlatego dla osiągnięcia założonych celów i uzyskania nagrody za wykopany blok górnicy kryptowalutowi muszą inwestować w najnowocześniejszy, superwydajny sprzęt. Coraz więcej takich osób zaczyna interesować się sztuczną inteligencją i jej możliwościami w zakresie analizowania bloków i wydobywania kryptowalut. Głównym atutem AI pod tym względem jest to, że radzi sobie ona doskonale z analizowaniem ogromnych ilości danych, dlatego może pomagać górnikom w podejmowaniu decyzji, które kryptowaluty w danym momencie najkorzystniej będzie wydobywać.

Ponadto AI jest zdolna, by dostarczać informacje, które pomagają zarządzać ilością zużywanej energii.

Udoskonalanie bezpieczeństwa transakcji i portfeli cyfrowych dzięki sztucznej inteligencji

Jeśli wykorzysta się sztuczną inteligencję do zabezpieczania tożsamości cyfrowych w łańcuchach bloków i będzie zarządzać nimi, można udoskonalać bezpieczeństwo transakcji i portfeli cyfrowych. Służyć może do tego znane już wielu z nas uwierzytelnianie biometryczne.

Z drugiej strony blockchain – rozproszony i zdecentralizowany – nie do końca jest bezpieczny dla użytkowników. Za to wykorzystane przez rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji systemy pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa rozproszonej bazy danych i dodawanie do łańcucha bloków tylko takich danych, których nie można zmienić.

Sztuczna inteligencja w zarządzaniu ryzykiem i strategii inwestycyjnych w kryptowalutach

AI może być zastosowana do identyfikacji i następnie analizowania informacji dotyczących nastrojów prezentowanych przez inwestorów. Pozwala to jej lepiej zrozumieć i poprawnie zinterpretować ruchy cenowe kryptowalut.

Problemem przy inwestowaniu w kryptowaluty jest ich duża zmienność rynkowa, niestabilność i uleganie wahaniom na skutek działalności spekulantów. Nieprzewidywalność i zmienność to kłopot, ale możliwy do rozwiązania dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do tworzenia prognoz kryptograficznych. Jest to realne na bazie analizy danych historycznych oraz pojawiających się w czasie rzeczywistym.

Wpływ sztucznej inteligencji na regulacje i przepisy dotyczące kryptowalut

‌Na świecie podejmowane są działania mające na celu uregulowanie kwestii funkcjonowania kryptowalut. Definiowane są one w różny sposób, również jako wartości materialne, choć nie mają zwykle fizycznej postaci. Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na przyszłe regulacje prawne rynków kryptowalutowych?

Na przykład w Unii Europejskiej strategicznym obszarem zainteresowania jest właśnie AI. W najbliższej przyszłości ma wejść w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Określono w nim, jakie zastosowania będą uznane za niedozwolone.

W UE trwają prace nad uregulowaniem rynku kryptowalutowego. W rozporządzeniu Markets in Crypto Assets, w skrócie MiCA, które jest częścią większego pakietu finansów cyfrowych Unii Europejskiej, wskazano konieczność zwiększenia przejrzystości finansowej podmiotów, które świadczą usługi związane z kryptowalutami.

Zgodnie z planem rozporządzenie MiCA ma wejść w życie dopiero w 2024 roku. Wielu ekspertów krytycznie ocenia tempo prac nad rozporządzeniem i mówi o tzw. MiCA 2, ponieważ regulację na poziomie europejskim trzeba zaktualizować, m.in. z uwagi na używanie sztucznej inteligencji. Technologie rozwijają się, a regulacje powinny za tym nadążyć, co nie jest takie proste.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka business porady

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.