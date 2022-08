Jak nabyć obligacje skarbowe?

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi, które sprzedawane są przez Skarb Państwa . To rodzaj dłużnych papierów wartościowych, ponieważ ich nabywca, nazywany obligatariuszem, kupując dany rodzaj oraz liczbę obligacji, pożycza środki emitentowi, czyli w tym przypadku Ministrowi Finansów reprezentującemu Skarb Państwa. Jest to więc swego rodzaju pożyczka, która daje możliwość swobodnego zarządzania środkami emitentowi w czasie, kiedy inwestor posiada obligacje .

Jak działają obligacje skarbowe?

Sprzedając obligacje, Minister Finansów pożycza od inwestora, czyli nabywcy obligacji, określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się do jej oddania wraz z należnymi odsetkami . Oznacza to, że emitent, czyli Skarb Państwa, wykupi obligacje od nabywcy w określonym czasie. Jest także gwarantem tego wykupu, ponieważ odpowiada za zobowiązania całym majątkiem, dzięki czemu obligacje skarbowe są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych form inwestowania pieniędzy . Obligacje skarbowe mogą być zarówno krótko-, średnio- jak i długookresową formą oszczędzania.

Z czego się składają obligacje skarbu państwa?

Obligacje skarbowe dostępne są w formie emisji. Oferta dostępnych obligacji dostępna jest na stronie obligacjeskarbowe.pl . Seria oznacza nazwę obligacji, a znajdujący się symbol np. DOS lub COI oznacza okres emisji. W przypadku DOS to dwa lata, COI cztery, a EDO 10. Cyfry w nazwie serii obligacji oznaczają w kolejności miesiąc i rok wykupu danej obligacji, np.: COI0826 oznacza obligacje 4-letnie, a termin wykupu to sierpień 2026 r. (0826).

Oprocentowanie obligacji skarbowych może być różne, co przekłada się na wypracowywany zysk . Dostępne są zarówno obligacje o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu . Wiele osób zastanawia się nad zakupem obligacji o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji właśnie ze względu na ciągły wzrost tego wskaźnika. Oprocentowanie opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej. Marża stanowi dla posiadacza obligacji gwarancję, że zwrot z inwestycji będzie zawsze przewyższał poziom inflacji. Oprocentowanie rośnie wraz z okresem trwania inwestycji.

Jak kupić obligacje skarbowe?

Obligacje mogą być sprzedawane na przetargach dla dużych inwestorów (w tym przypadku są to obligacje hurtowe) i często nabywcami są banki. Indywidualni inwestorzy mogą nabyć takie obligacje za pośrednictwem biura maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Obligacje skarbowe mogą być sprzedawane także przez agenta emisji (Bank PKO BP). Wtedy mówimy o obligacjach oszczędnościowych. W ofercie znajduje się sześć typów obligacji. Są to papiery: 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4- oraz 10-letnie. Można je zakupić co miesiąc po stałej cenie sprzedaży wynoszącej 100 zł.