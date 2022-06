Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu?

Czym jest upoważnienie do rejestracji pojazdu?

W ciągu 30 dni od chwili zakupu samochodu , czyli właściwie od daty widniejącej na umowie kupna-sprzedaży, nowy właściciel powinien zarejestrować swój samochód lub dokonać jego przerejestrowania na siebie. Proces rejestracji niekoniecznie musi być zrealizowany przez właściciela pojazdu, ponieważ istnieje możliwość upoważnienia innej osoby do wykonania w twoim imieniu czynności z tych związanych.

Dokument, jakim posłuży się pełnomocnik do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji właściwym dla twojego miejsca zamieszkania, jest upoważnienie . Współwłaściciele auta mogą tak upoważnić jedną osobę ze swojego grona lub kogoś innego do rejestracji samochodu.

Kto może zostać pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu?

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu jest dokumentem regulowanym przepisami Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi pełnomocnikiem dysponującym nim może zostać osoba fizyczna mająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełną uzyskuje się w momencie osiągnięcia pełnoletniości, a ograniczoną – po ukończeniu 13 lat lub w razie częściowego ubezwłasnowolnienia.

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, by pełnomocnikiem w takiej sytuacji została osoba z dalszej rodziny, z kręgu przyjaciół albo ktoś obcy.

W pierwszej kolejności pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu w twoim imieniu może być osoba spokrewniona z tobą w pierwszej linii pokrewieństwa, np.:

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Ustanowienie osoby bliskiej pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu ma tę zaletę, że urzędy nie pobierają wtedy żadnych opłat. Inaczej jest, gdy zostaje nim osoba spoza najbliższego kręgu rodzinnego. Wtedy za jej upoważnienie do rejestracji pojazdu trzeba zapłacić, ponieważ konieczne będzie wystawienie pełnomocnictwa poświadczonego za zgodność z oryginałem. Opłata skarbowa przy zwykłym pełnomocnictwie wynosi 17 zł, a za poświadczone za zgodność z oryginałem – 22 zł. Opłaty te można uiścić na rachunek bankowy wydziału komunikacji lub w kasie urzędu.

Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji samochodu?

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak w praktyce napisać pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu. Wzór formularza można znaleźć na stronach internetowych wydziału komunikacji lub pobrać go osobiście w urzędzie. Nie ma też problemu w tym, by samodzielnie, własnoręcznie napisać upoważnienie, które powinno zawierać takie dane jak:

zakres ustanawianego pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu;

imiona i nazwiska, adresy i ewentualnie stopień pokrewieństwa właściciela pojazdu i pełnomocnika;

numer i seria dowodu osobistego i numer PESEL właściciela i pełnomocnika,

dane pojazdu – w tym marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny i numer VIN;

miejscowość i data sporządzenia upoważnienia.

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu powinno mieć formę pisemną i uwzględniać własnoręczne podpisy właściciela auta i upoważnionego do reprezentowania.