Jak stworzyć biznes przyszłości dzięki rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (AR i VR)

Czym jest rozszerzona i wirtualna rzeczywistość?

Wirtualna rzeczywistość kojarzy się między innymi z życiem w grach takich jak Sims. Od czasów premiery tej kultowej już gry wirtualna rzeczywistość nabrała jednak znacznie szerszego znaczenia. Czym jest?

Wirtualna rzeczywistość – Virtual Reality, w skrócie VR, to nowoczesna technologia dająca możliwość kreowania sztucznego obrazu przestrzeni, przedmiotów, zdarzeń i ludzi. Wirtualne światy są projektowane z użyciem generowanych komputerowo, stereoskopowych obrazów 3D. Co ciekawe, dla lewego i prawego oka człowieka obrazy te prezentowane są oddzielnie, by po ich złożeniu mózg mógł stworzyć trójwymiarowy obraz widzianej przestrzeni. Istotną cechą VR jest to, że użytkownik chcący w niej uczestniczyć, powinien odciąć się od rzeczywistych, zewnętrznych bodźców. Służą do tego gogle VR czy wirtualne hełmy.

Prócz wirtualnej rzeczywistości istnieje jeszcze rozszerzona rzeczywistość, inaczej Augmented Reality, w skrócie AR, która pozwala na wzbogacanie rzeczywistego świata poprzez zawartość będącą wynikiem komputerowej kreacji. Przede wszystkim zastana rzeczywistość uzupełniana jest zawartością graficzną. Nie tworzy ona wirtualnego świata od podstaw, jak ma to miejsce w przypadku VR, ale uzupełnia świat rzeczywisty o nowe obrazy czy informacje.

W jaki sposób wirtualna i rozszerzona rzeczywistość mogą w przyszłości pomóc nam w rozwoju biznesu przyszłości? Już obecnie są one wykorzystywane na wiele różnych sposobów. Raport MarketsandMarkets przedstawiał prognozy dotyczące tego, że rynek rzeczywistości rozszerzonej miał wzrosnąć z poziomu 15,3 mld USD w 2020 roku do 77 mld USD w 2025 roku. To dynamiczny, duży wzrost w zaledwie 5-letniej perspektywie. Największy popyt na wykorzystanie technologii AR i VR pochodzi z branż gospodarki kreatywnej, ale i handlu detalicznego, zwłaszcza e-commerce.

Kampanie marketingowe z wykorzystaniem AR i VR

W ramach wirtualnej rzeczywistości tworzone są już kompleksowe kampanie. Na przykład reklama VR daje możliwość skonstruowania przekazu doskonałego, który będzie w 100 proc. koncentrował umysł użytkownika na projektowanym obrazie. Podczas realizacji kampanii marketingowych z wykorzystaniem AR i VR można pozwolić odbiorcom na personalizację wirtualnego świata tak, jak tego chcą.

Przykładem zastosowania VR i AR w praktyce w biznesie jest stworzenie kampanii marketingowej dla branży turystycznej. W miejsce tradycyjnych katalogów można przy użyciu rozszerzonej rzeczywistości zapewnić potencjalnym klientom biura podróży doświadczenie namiastki tego, co na nich czeka w danej destynacji.

Szkolenia AR i VR

Ważnym trendem w branży szkoleniowej jest wykorzystywanie technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Pozwalają one uatrakcyjnić i zwiększyć wartość merytoryczną kursów i szkoleń, zwłaszcza tych manualnych, gdzie ważne jest przyswojenie pewnych kluczowych umiejętności. W wirtualnej rzeczywistości można odtwarzać określone warunki otoczenia, dostosowując je do potrzeb szkolonych osób. Nie byłoby to możliwe do zrealizowania w ramach tradycyjnego programu szkoleniowego. W ramach wirtualnej rzeczywistości można przećwiczyć określone sytuacje, np. z zakresu pierwszej pomocy. Można też przy tym popełniać dowolną liczbę błędów bez żadnych negatywnych konsekwencji.

Prezentacje AR i VR

Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość podnosi na wyższy poziom tworzenie różnego rodzaju prezentacji. Bardzo dobrze sprawdza się konstruowanie ich z wykorzystaniem AR i VR w przypadku promocji nieruchomości czy samochodów.

Przykładem prezentacji z wykorzystaniem Virtual Reality jest pokazanie nieruchomości, która dopiero ma być wybudowana. Można stworzyć w niej cały apartamentowiec, klatkę schodową, części wspólne i oczywiście wnętrza mieszkań. Przydaje się przy tym system video 360 stopni, dzięki któremu użytkownik może poczuć się tak, jakby znalazł się w środku nieruchomości.

Inne zastosowania

Szkolenia, kampanie marketingowe i prezentacje to nie wszystkie możliwości, jakie daje rozszerzona i wirtualna rzeczywistość w biznesie. Wiele marek korzysta ze zdobyczy tej nowoczesnej technologii. Dlatego wśród innych zastosowań VR i AR można wymienić: Wirtualny makijaż w Sephora – znana drogeria zachęca do kupowania kosmetyków online z wykorzystaniem udostępnionej na początku 2017 roku aplikacji mobilnej z funkcją "Virtual Artist". Skanuje ona twarz przy użyciu aparatu w smartfonie, a później pozwala przy zastosowaniu AR i VR na nakładanie makijażu.

Projektowanie z IKEA – firma ta stworzyła specjalną aplikację "IKEA Places", dzięki której można zobaczyć w ramach rozszerzonej rzeczywistości, jak meble z tego sklepu będą wyglądać w Twoim domu.

Wirtualne przymierzalnie – przykładem jest aplikacja udostępniona przez markę Converse, która pozwala zobaczyć, jak dany model butów wygląda na stopie klienta.

Przyszłość AR i VR

Jeszcze do niedawna AR i VR były postrzegane niemal wyłącznie w kategoriach gier i szeroko rozumianej rozrywki. Dziś śmiało wkraczają do świata biznesu, gdzie często się je wykorzystuje. Tworzy się wirtualne przymierzalnie, prezentacje samochodów i nieruchomości, które jeszcze nie istnieją. Przygotowuje ciekawe szkolenia, z najlepszymi nauczycielami, którzy mogą przebywać w odległości wielu tysięcy kilometrów od swoich kursantów.

Jaka przyszłość czeka AR i VR? Można spodziewać się, że w jeszcze szerszym zakresie będą wdrażane i jednocześnie ulepszane aplikacje oraz rozwiązania AR/VR na wykorzystywanych przez nas urządzeniach. Będziemy świadkami rozwoju nowych urządzeń, w tym peryferyjnych czy oprogramowania, dla wykorzystania prawdziwego potencjału rzeczywistości wirtualnej czy rozszerzonej. International Data Corporation (IDC) w swojej publikacji pod tytułem "Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending Guide" wskazuje, że w 2023 roku światowe wydatki na rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość sięgną aż 160 mld USD, podczas gdy w 2019 roku było to niespełna 17 mld USD.

Raport PwC "Seeing Is believing" z 2019 roku podkreślał, że "VR i AR mają potencjał, który pozwoli dodać 1,5 bln dolarów do globalnej gospodarki do 2030 roku".

