Nowe technologie – jakie trendy warto wykorzystać w swoim biznesie?

Dlaczego warto wykorzystywać nowe technologie w biznesie?

Nowoczesne technologie usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa, pozwalają dążyć do optymalizowania kosztów działalności, ale i przynoszą oczekiwane promowanie produktów i usług w sposób najbardziej atrakcyjny dla klienta. Ułatwiają podejmowanie ważnych decyzji i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Warto wiedzieć, co należy rozumieć przez pojęcia IoT, AI czy VR.

Internet rzeczy (IoT)

Sztuczna inteligencja (AI)

Czy praca człowieka zostanie wkrótce zastąpiona przez roboty? Trudno sobie to do końca wyobrazić, ale nowe technologie w biznesie mogą usprawnić wykonywanie wielu czynności. Trendem rozwijanym w tym kierunku jest sztuczna inteligencja , w skrócie z języka angielskiego nazywana AI. Jak może pomóc przedsiębiorcom? Między innymi dawać wsparcie przy podejmowaniu decyzji. AI może wykonywać nudne, powtarzalne zadania i dawać szansę na szybką obróbkę danych w skali, która w praktyce nie jest możliwa dla osiągnięcia nawet przez najbardziej inteligentnych ludzi na świecie.

Blockchain

Big data i analiza danych

Cloud computing

Przez pojęcie cloud computing należy rozumieć chmurę obliczeniową. W związku z tym, że dane są bardzo ważne, a ich umiejętna analiza i wykorzystywanie są kluczowe w rozwoju firmy i podejmowaniu ważnych decyzji, to trzeba je jeszcze gdzieś przechowywać. Mogą posłużyć do tego cyfrowe magazyny danych. Cloud computing pozwala na rezygnację z utrzymywanie własnych, fizycznych serwerów do zapisywania danych finansowo-księgowych, danych osobowych pracowników czy klientów, a także gromadzonych z czujników, aplikacji i usług. Własna, lokalna infrastruktura jest droga, a przy optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ważne jest, by przechowywać dane taniej. Cloud computing jest odpowiedzią na takie potrzeby.