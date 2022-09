Jak zamawiać węgiel? Rzecznik rządu tłumaczy słowa premiera

prezes Niewie... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A ja to widzę tak: Wydrenują kieszenie co bardziej nerwowych i mniej zaradnych . Wojna może się skończyć tak szybko jak się zaczęła i powoli wszystko wróci do jakiej takiej normy. Na całym tym bajzlu zarobią ci co mają zarobić i o to pewnie im chodzi.