Jak zbudować mocny zespół? Co charakteryzuje najlepsze zespoły?

Co to znaczy, że zespół jest skuteczny?

W teorii zarządzania wiele mówi się o skuteczności grup pracowników. Odpowiednie zarządzanie zespołem jest w stanie wpłynąć na to, jak efektywni są jego członkowie. To zazwyczaj rolą lidera jest motywowanie pracowników, jednak ogromne znaczenie ma także to, jak dobrana jest grupa ludzi współpracujących ze sobą. O skuteczności można mówić wtedy, gdy zespół jest w stanie regularnie wypracowywać wartościowe rozwiązania. Efektywny zespół potrafi uzyskać oczekiwany rezultat przy zużyciu najmniejszej możliwej ilości zasobów. Rozliczenie się z ciążących na grupie obowiązków może być skuteczniejsze i mniej problematyczne, jeśli zespół wyróżnia się pewnymi cechami.

Jak budować mocny zespół?

Aby móc mówić o zgranym i dobrym zespole, trzeba nieco zmienić myślenie i postrzegać team jako całość, a nie zbiór indywidualnym jednostek. Co z tego, że każdy pracownik ma wymagane do zrealizowania zadania umiejętności, jeśli niewielu z nich ma rozwinięte kompetencje miękkie i nie potrafi dobrze skomunikować się z zespołem? Ludzie są różni, dlatego tak ważne jest, by tworzyć zespół z myślą nie tylko o umiejętnościach ich członków, ale także ich charakterach czy ambicjach.

Współpraca pomimo dobrych chęci może okazać się niemożliwa, jeśli w grupie jest kilka osób dążących do pozycji liderów i odwrotnie. Jeśli brakuje w zespole kogoś, kto chce wziąć większą odpowiedzialność za realizację zadań, może być trudno osiągnąć sukces. Warto wiedzieć, jak zbudować zespół, by tworzył zgrany i udany team.

Menadżer musi być świadomy tego, że każdy powinien mieć w zespole przypisaną rolę, która mu odpowiada, a także zadania dopasowane do umiejętności. Ważne jest to, by jasno przekazać zespołowi, czego się oczekuje i pozostawić mu sporą autonomię działania, gdyż nikt nie lubi ciągłej kontroli, a możliwość elastycznego dostosowania trybu pracy jest zwykle cenna dla pracowników. Budowanie zespołu to także umiejętność rozwiązywania konfliktów, wzmacnianie wymiany pomysłów oraz odpowiednia motywacja i konstruktywny feedback z rezultatów pracy.

Jakie cechy ma skuteczny zespół?

Skuteczny zespół wyróżnia kilka ważnych cech, bez których trudno mówić o osiąganiu sukcesów. Najważniejszy z nich, na który zwracają uwagę najnowsze badania, to rodzinna atmosfera, która pozwala pracownikom na żarty i swobodny język. Bardzo często pracownicy rozmawiają także ze sobą na tematy niezwiązane z pracą i wiedzą sporo o swoim życiu prywatnym.

Bliska współpraca nie jest możliwa bez zaufania, dlatego dla skutecznego zespołu tak ważna jest dobra komunikacja, która często wychodzi poza schemat znany ze szkoleń dla menadżerów. Jeśli członkowie zespołu plotkują czy spędzają czas na rozmowach dotyczących życia prywatnego, wcale nie oznacza to, że marnują czas.

Ich relacje przekładają się bowiem na zaangażowanie w projekt, lepszą świadomość emocjonalną i wpływają na poczucie przynależności do grupy. Jeżeli pracownik będzie potrzebował pomocy z określonym zadaniem, może liczyć na pomoc drugiego, która nie będzie wynikać jedynie ze sztywnego protokołu przyjętego przez firmę, a zwyczajnej chęci pomocy bliskiej osobie. Wspomniana świadomość emocjonalna to także jedna z ważniejszych cech skutecznego i zgranego zespołu.

Dobre rozpoznanie potrzeb oraz emocji członków zespołu pozwala uniknąć konfliktów i ułatwia rozwiązywanie ewentualnych sporów. Żaden pracownik nie jest zaprogramowanym robotem, a swoje codzienne problemy przynosi do pracy, dlatego tak istotne jest, by członkowie zespołu byli świadomi tego, w jakiej sytuacji jest dany współpracownik. Otwarta i szczera komunikacja jest kluczem do sukcesu.

Rola lidera w budowaniu zespołu

Stworzenie zespołu to ogromne wyzwanie, które stoi zazwyczaj przed liderem. W zależności od strategii biznesowej i struktury obowiązującej w firmie, za budowanie zespołu może być odpowiedzialny np. menadżer wyższego szczebla. Zazwyczaj to on także odpowiada za zarządzanie zespołem. Dobry lider nie tylko jest w stanie właściwie dobrać osoby do zespołu, ale także prowadzić otwartą komunikację, która pozwala pracownikom zgłaszać wszelkie problemy, czy sygnalizować potrzeby.

Lider powinien także motywować zespół — nagradzać za dobre rezultaty i potrafić konstruktywnie krytykować. Móc pozostawić grupie sporą niezależność, co pozwala na to, by zespół zachował elastyczność w zarządzaniu swoją pracą. Rola lidera w budowaniu i zarządzaniu zespołem jest niezwykle istotna. Oprócz dbałości o kwestie interpersonalne musi on również zapewnić zespołowi odpowiednie zasoby czy uczestniczyć w rozwiązywaniu konfliktów.

