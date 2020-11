Jakie nieruchomościowe podatki wzrosną w 2021 roku?

Przyszłoroczne zmiany na pewno będą miały większe znaczenie dla przedsiębiorców. Mowa o wzroście stawki za 1 mkw. budynku firmowego z 23,90 zł do 24,84 zł. Zwiększy się też stawka za grunty firmowe (z 0,95 zł do 0,99 zł za 1 mkw.). W przypadku lokalu firmowego o powierzchni 150 mkw., wzrost stawek widoczny w poniższej tabeli będzie skutkował podwyżką podatku z 3585 zł (2020 r.) do 3726 zł (2021 r.). To nie najlepsza wiadomość dla małych przedsiębiorców z branż, które mocno odczuły skutki pandemii.