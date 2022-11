Jarosław Kaczyński chce odłożenia unijnych regulacji na długie lata

Eloo 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Już dziś ledwo stać nas na majonez który kosztuje w biedronce w promocji 13 zł a masło w kostce 8zl.. i ty wierzysz ze nas będzie stać za 10 lat na samochód elektryczny jeżeli dziś mamy samochody średnio 15 letnie..zacznij od tego kto będzie miał prawo jazdy do tej pory.. za byle co mandat 1500zl nam załatwiłeś. Jakieś pierwszeństwo pieszego na pasach i wiele innych zdzierających z nas pieniądze sytuacji.. puknij się i wracaj do Starachowic do mamusi.