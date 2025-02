Jest akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości

Akt oskarżenia ws. Funduszu Sprawiedliwości

- Przy czym trzy osoby - Karolina K., Urszula D., i Michał O. mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekraczanie uprawnień i niedopełnianie obowiązków, a także poświadczanie nieprawdy - to oczywiście dotyczy pań Urszuli D. i Karoliny K. - zaznaczyła prokurator.

Natomiast - jak dodała - "Michał O. z tymi oskarżonymi współdziałał w popełnianiu tych przestępstw, aby uzyskać dotacje dla fundacji niespełniającej kryteriów przewidzianych dla podmiotów uprawnionych do uzyskania takiej dotacji".

Adamiak zaznaczyła, że pozostałe trzy osoby to funkcjonariusze publiczni zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie objętym treścią zarzutów. "To dyrektor i zastępca dyrektora departamentu ds. Funduszu Sprawiedliwości, a także urzędnicy, członkowie komisji konkursowych" - powiedziała rzeczniczka PG.

Co to jest Fundusz Sprawiedliwości?

Fundusz Sprawiedliwości to fundusz celowy, stworzonym, by pomóc ofiarom przestępstw. Obecna koalicja rządowa twierdzi, że Fundusz był narzędziem transferu środków do ludzi bliskich Suwerennej Polski, partii, na czele której stał Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości w rządzie Mateusza Morawieckiego.