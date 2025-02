UE będzie kolejna? Trump nie kryje frustracji. Cła mogą nas zaboleć

Co może podrożeć w pierwszej kolejności

Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, wskazuje, że co prawda relatywnie niewiele eksportujemy z USA oraz importujemy do tego kraju (w obu przypadkach udział w handlu sięga ok. 3 proc.), ale nie oznacza to, że polskie firmy nie odczują wojny celnej.