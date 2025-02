Zatrzęsło rynkiem po decyzji Trumpa. Dolar wystrzelił, ropa drożeje, niepewność na giełdach

Poniedziałkowy poranek przyniósł znaczące zmiany na rynku walutowym . Powodem są cła, jakie Donald Trump nałożył na Kanadę, Meksyk i Chiny . Dolar amerykański wyraźnie zyskuje na wartości w stosunku do głównych walut. Kurs eurodolara spadł o 1,40 proc., osiągając poziom 1,02 dolara za euro.

Na parze walutowej dolar/złoty również widoczne jest umocnienie amerykańskiej waluty. Kurs wzrósł o 1,52 proc., do poziomu 4,13 złotego za dolara - przy czym odbił się od poziomu 4,14 zł. Jednocześnie euro nieznacznie umocniło się względem polskiej waluty, zyskując symboliczne 0,05 proc. Jednocześnie wartość unijnej waluty dobiła do 4,22 zł. To szczególnie istotne, bo w ostatnich dniach rynek testował przełomowy, nieprzekraczany od 6 lat poziom 4,190 zł