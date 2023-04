Jest kolejne ostrzeżenie. Najmniejsza rzecz może pokrzyżować plany NBP

Inflacja w marcu 2023 r. wyniosła 16,1 proc. – podał GUS. To oznacza, że tempo wzrostu cen zwolniło w porównaniu z rekordowym lutym. Wcześniej jednak spodziewano się nawet odczytu poniżej 16 proc., czyli potwierdziły się obawy, że inflacja nie spada tak szybko, jak byśmy sobie tego wszyscy życzyli.

Inflacja w Polsce. NBP może mieć problem

Jak wyjaśnia Jakub Rybicki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego inflacja spadła w szczególności przez ceny paliw. Jego zdaniem kwiecień przyniesie kolejne wyhamowanie ze względu na wolniejszy wzrost cen żywności. Problemem pozostają jednak drożejące usługi – ostatnie miesiące przyniosły jedynie niewielkie spowolnienie.

– Szybki wzrost wynagrodzeń pozostawia małe szanse na wyraźną zmianę tego trendu – twierdzi ekonomista, wskazując na rozpędzoną spiralę płacowo-cenową, o której w money.pl pisaliśmy wielokrotnie.

Co ważne, jak zauważa Rybicki, powrót do celu Narodowego Banku Polskiego zajmie nam nawet 3-4 lata. To o dwa lata więcej niż w Czechach. Tolerowanie przez RPP długiego wychodzenia z inflacji ma swoje konsekwencje. Nawet mały szok może szybko podbić inflację i popsuć plan prof. Glapińskiego.

Obniżanie się inflacji będzie powolnym procesem. MFW wskazuje, że zbliży się ona do celu NBP najwcześniej w 2026 r. z uwagi na powszechność podwyżek cen. Uważamy, że jeszcze w tym okresie inflacja bazowa będzie przekraczać 3 proc. W takich warunkach polska gospodarka będzie podatna na zaburzenia na rynkach żywności czy energii. Nawet niewielkie szoki będą powodować przestrzelenie celu banku centralnego – przewiduje analityk PIE.

I rynek zdaje się to dostrzegać. Szczególnie, że nasz kraj wraz z Węgrami negatywnie wyróżnia się na tle regionu. Odstajemy z wciąż utrzymującym się wzrostem inflacji bazowej, podczas gdy bazowa w Czechach już spada.

- Wysokie oczekiwania inflacyjne widać także na rynkach finansowych, dzisiaj krzywe dochodowości są odwrócone (rentowność IRS albo obligacji 10-letnich niżej niż 2-letnich), co oznacza że rynki finansowe spodziewają się spowolnienia gospodarczego i spadku inflacji. Jednak w przypadku Polski krzywa dochodowości jest w najmniejszym stopniu odwrócona (najmniejsze nachylenie negatywne), co interpretujemy jako niską wiarę w trwały spadek inflacji niż na to miejsce w przypadku Czech, a nawet Węgier - przekonują ekonomiści ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i Adam Antoniak.

Długi powrót do normalności inflacyjnej

Na długi i niepewny powrót do "normalności", czyli celu inflacyjnego 2,5 proc. wskazuje również Hanna Cichy, analityczka Polityki Insight, która w Panelu Ekonomistów, niezależnym badaniu rynku, wprost obwinia o to m.in. Radę Polityki Pieniężnej.

Według niej powrót inflacji do celu utrudniać będzie "utrwalenie inflacji bazowej i odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych" (czyli tego, co o inflacji sądzą Polacy). Wszystko przez "brak determinacji w działaniach, a zwłaszcza komunikacji RPP sprzyja utrwaleniu oczekiwań inflacyjnych na wysokim poziomie".

– Inflacja bazowa osiąga kolejne rekordy, a jej zejście do bezpiecznych poziomów będzie utrudnione m.in. przez koszty energii, a także koszty pracy – zauważa Hanna Cichy.

Z kolei Rafał Trzeciakowski, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich wskazuje, że ostatnim razem dezinflacja do celu z obecnego poziomu trwała w Polsce ponad 5 lat, przy znacznie wyższych stopach procentowych i "silniejszej woli decydentów", czyli NBP. Teraz może to nam zająć znacznie dłużej – nawet 8-9 lat.

Patrząc pobieżnie na dane MFW od 1980 r. i wyłączając małe kraje poniżej 5 mln mieszkańców, widać 38 takich przypadków dezinflacji, które przeciętnie trwały 7 lat – wylicza ekspert.

Co się kryje pod powierzchnią?

Dlatego tak ważne jest, aby spojrzeć głębiej na procesy inflacyjne w naszym kraju. Na przykład na dotkliwą inflację cen usług, na które zwracają uwagę specjaliści Santander Bank Polska.

Ich obliczenia wskazują, że inflacja bazowa (CPI po wyłączeniu cen żywności, paliw i nośników energii) wzrosła w marcu do 12,2 proc. rok do roku (r/r) z 12 proc. w lutym, co oznaczałoby nowy rekord i, jak dotąd, "brak zakrętu w dół".

Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika CPI będzie nadal spadać, w połowie roku może się znaleźć poniżej 13 proc. r/r, a na koniec – ok. 10 proc. To wyższa ścieżka inflacji niż w ostatniej projekcji NBP. Zakładamy, że w kolejnych miesięcznych danych wciąż będzie się ujawniać uporczywość inflacji i to zniechęci RPP do obniżania stóp procentowych w tym roku – podsumowują eksperci Santandera.

