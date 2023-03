Jest pozew przeciwko Orlenowi. Przewoźnik będzie się sądzić o "zawyżone ceny paliw"

MPK Wrocław skarży Orlen

Orlen uważa, że zarzuty są bezpodstawne

Zapotrzebowanie MPK Wrocław na olej napędowy do autobusów to średnio od 800 tysięcy do niemal 1 miliona litrów miesięcznie. Dwa lata temu przewoźnik płacił za to ponad 34 miliony złotych rocznie, w roku 2021 było to 45 milionów, w tym - 68,5 miliona złotych. W ciągu dwóch lat kwota ta wzrosła ponad dwukrotnie.