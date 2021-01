Joe Biden z inicjatywą w stylu Trumpa. Podpisał rozporządzenie "Buy American"

- To oznacza, że użyjemy pieniędzy podatników, by odbudować Amerykę. Będziemy kupować amerykańskie produkty i będziemy wspierać miejsca pracy w USA - mówił przed podpisaniem zarządzenia amerykański prezydent, cytowany przez PAP.

Co ciekawe, chęć wzmocnienia krajowego przemysłu i zwiększenia miejsc pracy w tej gałęzi gospodarki przyświecała też poprzedniemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Republikanin szedł do wyborów w 2016 roku z hasłem "Make America Great Again" (uczyńmy Amerykę znowu wielką), a cztery lata później - "Keep America Great Again" (utrzymajmy Amerykę znowu wielką).