Kaczyński zabrał głos ws. TS dla prezesa NBP. "Chodzi o euro"

To po co ludzie z pisu tak pchają sie europarlamentu skoro tak wszyscy nienawidzą to euro . Mam na Słowacji przyjaciół od 40 lat , to co Kaczyński mówi to cała nieprawda , zawsze handel przygraniczny istniał nie oznacza to że Słowacja , Niemcy nie chwalą euro wystarczy zobaczyć infalcję tam i u nas to każdy zrozumie dlaczego pis chce złotówki strasząc podwyżkami , jeszcze euro nie ma a podwyżki większe .