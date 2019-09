Kaczyński zachwala obietnice podwyżek płacy minimalnej. Chce, by Polska dogoniła Niemcy

Prezes partii rządzącej mówił, że PiS prowadzi politykę "zmierzająca do tego, żeby Polakom po prostu lepiej się żyło, żeby lepiej zarabiali". Przypomniał w tym kontekście obietnice podniesienia płacy minimalnej - do 3000 zł na koniec 2020 r. i do 4000 zł na koniec 2023 r.

- Ale to jest polityka racjonalna i wpisująca się w dużo bardziej długoterminowy plan, który ma doprowadzić do tego, że nasz kraj najpierw osiągnie przeciętną UE, później przeciętną tzw. starej UE, a w końcu dogoni naszych zachodnich partnerów - stwierdził.

Kaczyński odniósł się też do problemu braku rąk do pracy w Polsce. Według niego należy postarać się, by do kraju wrócili Polacy, którzy wyemigrowali za chlebem za granicę. Trzeba też podnosić wydajność pracy.