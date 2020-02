gospodarka oprac. Witold Ziomek 1 godzinę temu

Kamery dla policji. Zgłosiły się trzy firmy

Do przetargu na kamery, montowane na mundurach policjantów, zgłosiły się 3 firmy. To już trzecie podejście do zakupu kamer dla funkcjonariuszy.

