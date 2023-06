Kanadyjskie lasy płoną, a nowojorczycy wdychają pyły i dymy pożarów

strazak 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dodam ze od 15 lat pala sie lasy w USA i smog,jest wdychany przez claa Kanade.Dopiero w tym roku,lasy zaczely masowo sie paliac na polnocy.Niestety ale ocieplnie globalne ma na to wplyw.Sciolka drzewna jest bardzo sucha,Polske tez czekaj pozary lasow.Ostatnie pare lat to pozary w skandynawi.Zadna pomoc strazacka nie pomoze.Jest to naturalny bieg calej planety.Polnocna polkula charakteryzuje sie tzw suchym powietrzem,niema tutaj tropikow.Dodam ze w Albercie nie ma deszczow od pazdzierniak zeszlego roku.Opady sniegu,ekstremalne temperatury w zimie,zero wiosny i 20 stopni w maju.Nigdy tak nie bylo.Wyginely dinozaury,ludzkosc bedzie nastepna.Kanada nie jest winna pozarom lasow,jak pisze prasa polska i amerykanska.Nad populacja ludzka,zmiany klimatyczne,transport,zegluga dokladaja sie do takich olbrzymich pozarow.Straz pozarna moze gasci dom ale nie kontrolowac pozar wiekosci powiedzmy Austri.Troche trzezwego myslenia.Ostatnie 40 lat to zwiekszenie populacji ludzkiej dwukrotnie.Jesli dodamy ze kazdy ma samochod i dzieci tez to wlasnie,planeta sie buntuje.W UK ostatnie pare lat to tez extrema jesli chodzi o temperatury.Niema oziebienia a jest ocieplenie,mieszkam tutaj 40 lat i niestety,zimy sa krotkie a lata ekstremalnie gorace.Mniej deszczu i oczywiscie populajcja robi swoje.Niedlugo bedziemy zywic sie kornikami albo chrzszaszczami.Zywnosc zacznie byc luksusem,zreszta juz tak jest.Ameryka i Polska to nie pepek swiata.