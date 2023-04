Kanye West wypadł z rankingu najbogatszych. Afera kosztowała go fortunę

W 2022 r. Kanye West ujawnił poglądy antysemickie. "Forbes" przypomina m.in. jego październikowy tweet, w którym napisał, że zrobiłby "death con 3" Żydom. To nawiązanie do poziomu gotowości amerykańskiej armii w obliczu zagrożenia zewnętrznego. Po tym wpisie jego konto na Twitterze zostało zablokowane. Taką samą decyzję chwilę później podjął Instagram . Cios w jego majątek jednak dopiero miał nadejść.

Decyzja Adidasa kosztowała rapera fortunę

Kanye West starał się trafić na listę

On sam uważał, że jest niedoszacowany. Po pojawieniu się na liście w 2020 r. napisał SMS-a do jednego z dziennikarzy, że jego wycena nie wynosi 1 mld dol. netto. "To 3,3 mld dol., lecz nikt w Forbesie nie umie liczyć" – miał wtedy stwierdzić.

Według "Forbesa" jednak obecnie jego wycena stanowi ok. 400 mln dol. netto. Składają na to głównie gotówka oraz płynne inwestycje (ok. 100 mln dol.), katalog muzyczny (130 mln dol.) i 5-procentowy udział w firmie Skims produkującej odzież, należącej do Kim Kardashian.