Karol III stworzył ciasteczkowe imperium. Teraz będzie musiał oddać stery nad firmą

Duchy Originals, czyli oczko w głowie księcia

Stopniowo jednak firma rosła, choć o mały włos, a zniknęłaby w 2008 r., gdy świat nawiedził kryzys finansowy. Karol w 2009 r. zwrócił się do brytyjskiej sieci Waitrose, by ta zgodziła się zostać wyłącznym dystrybutorem marki Duchy Originals, a w zamian uratowała firmę. "Forbes Polska" zauważa, że choć to był koniec globalnych marzeń, to zarazem stało się to początkiem solidnego zwrotu w rozwoju biznesu.