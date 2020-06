"Karta rodziny". 500+ i pozostałe programy społeczne zostają, mają dojść kolejne, zapowiada prezydent Andrzej Duda

Przed kilkoma dniami prezydent Andrzej Duda zaprezentował dokument o nazwie "Karta Rodziny". To deklaracja programowa, w której starający się o reelekcję polityk mocno zaakcentował kwestie ideologiczne ("ochrona dzieci przez ideologią LGBT"), ale zawarł też szereg postanowień o charakterze socjalnym. To swego rodzaju zbiór obietnic wyborczych związanych z rodziną.

Program zaczął obowiązywać w 2019 r. Odpowiedzialna za jego wprowadzenie minister rodziny Elżbieta Rafalska mówiła wtedy, że jest on "formą zadośćuczynienia dla kobiet, które mają co najmniej czworo dzieci , nigdy nie pracowały i były skupione na opiece nad dziećmi".

W karcie prezydent zwrócił się również do rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zapewnił, że zostaną objęci ochrona prawną, a niepłacący alimentów rodzice będą bardziej skutecznie przymuszani do regulowania zobowiązań. Nie wyjaśnił niestety, w jaki sposób chce to osiągnąć.

Wprawdzie po tym, jak w 2019 r. zmieniły się przepisy Kodeksu karnego, ściągalność znacznie wzrosła (z 13 proc. do 40 proc.), ale nadal jest tu ogromne pole do popisu.