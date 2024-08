"Kazachskie" drewno w Polsce. Proceder częściowo zablokowany

"Służby weszły do dwóch magazynów należących do grupy spółek K. znajdujących się w Wejherowie i Skarszewach. Na miejscu zabezpieczono m.in. sklejkę drewnianą, komputery, serwery i pojazdy należące do firm. Pobrano także próbki do dalszych badań" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".