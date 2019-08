Kierowcy autobusów i motorniczowie potrzebni w całej Polsce. Tylko w Łodzi ponad 100 wakatów

- We wrześniu będzie nam brakowało ok. 70 kierowców i 40 motorniczych – przyznaje w rozmowie z money.pl Bartosz Stępień z Działu Promocji MPK-Łódź.

Jeszcze kilka lat temu chętnych do pracy było zatrzęsienie. Już na starcie kandydaci musieli posiadać uprawnienia do kierowania tego rodzaju pojazdami. Gdy wykwalifikowanych kandydatów zabrakło, w 2017 r. MPK wprowadziło nową politykę. Teraz do pracy może zgłosić się każdy (warunek konieczny: ukończone 21 lat). Kandydat na motorniczego nie musi mieć nawet prawa jazdy na samochód osobowy ("mile widziane prawo jazdy kat. B") ani doświadczenia zawodowego.

Po przejściu trzystopniowej rekrutacji kandydat rozpoczyna prawie 8-tygodniowy kurs. Albo kandydatka, bo do pracy zgłasza się coraz więcej pań. W lipcu 2018 r. do kursu podeszło więcej kobiet niż mężczyzn, co nie zmienia faktu, że proporcja wyniosła 8 do 7. Piętnaścioro uczestników kursu to zdecydowanie za mało.