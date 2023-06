Kilkaset kilogramów śniętych ryb w Kanale Gliwickim. Złote algi wracają

kaszebe 11 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Myślałem ze Rosjanie wysadzili następną zaporę. Aż strach pomyśleć, że dzieje się to w Polsce. Na Dnieprze tyle ryb pływa i ich nikt nie zbiera tak jak na Odrze. Polacy i Ukraińcy, zbierajmy je i będziemy mieli co do jedzenia.