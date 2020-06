Kłopoty posiadaczy mieszkań własnościowych. Wyrok TK nie rozwiązał ich sytuacji

Współczesne problemy posiadaczy mieszkań własnościowych w blokach spółdzielczych to spadek po PRL-u. Jak tłumaczy "Rz", w tamtych czasach nie przejmowano się tytułami prawnymi do gruntów.

Do końca 2012 roku właściciele takich mieszkań mogli przekształcić lokatorskie prawo do lokalu we własnościowe. Sądy wieczystoksięgowe zakładały księgi wieczyste, na co zezwolił Sąd Najwyższy w dwóch uchwałach.