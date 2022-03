Kłopoty "Trumpa tropików". Bolsonaro przegrywa w sondażach. Może zmienić szefa państwowego koncernu paliwowego

Nominat brazylijskiego prezydenta nie chce obniżyć cen paliw

Możliwe, że w celu poprawy swoich wyników sondażowych zdecyduje się na zmiany na stanowisku dyrektora państwowej spółki paliwowej Pertrobras – informuje "Financial Times". Rok temu na tym stanowisku obsadził generała Joaquima Silvę e Lunę, czym wywołał kryzys w Pertobas. Kiedy doszło do zmiany, notowania akcji Petrobrasu spadły o 21 proc., a brazylijska waluta osłabiła się w stosunku do dolara.