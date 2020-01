KNF nałożyła kary na byłych członków zarządu Alma Market

Jerzy Mazgaj będzie musiał zapłacić 100 tys. zł, a Mariusz Wojdon - 80 tys. zł. Mazgaj to polski przedsiębiorca i jeden z najbogatszych Polaków. KNF podkreśla, że decyzja jest konsekwencją wcześniejszego ukarania spółki.

"Według Komisji spółka publiczna rażąco naruszyła obowiązki informacyjne (...) o ofercie publicznej, ponieważ nie ujawniła w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku oraz skróconym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności oraz rzetelnych i kompletnych informacji związanych z ryzykiem płynności" - czytamy w komunikacie.