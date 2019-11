Koalicyjne Porozumienie zadowolone z ruchu PiS. "Deficyt, jeśli się pojawi, będzie symboliczny"

Jednym ze skutków wycofania się z forsowania przepisów oprotestowanych nie tylko przez koalicjantów PiS, ale tez pracodawców i związki zawodowe, będzie pojawienie się w przyszłorocznym budżecie deficytu. Dla polityków porozumienie nie jest to jednak wielki problem. - Wielokrotnie mówiliśmy, że nawet jeśli pojawi się deficyt, to nie będzie on problemem, bo będzie on symboliczny - tłumaczy nam Kamil Bortniczuk.