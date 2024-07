Kolejne ministerstwo zawiadamia prokuraturę. Chodzi o wydanie 6 mln zł

MRiT zawiadamia prokuraturę

"Między innymi, powyższe stwierdzenie stanowiło podstawę do złożenia, w dniu dzisiejszym, ww. zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście" - dodało ministerstwo.

Pikniki 800 plus. Jest zawiadomienie do prokuratury

"NIK dopatrzył się licznych nieprawidłowości i my w MRPIPS także mamy szereg wątpliwości co do wydatkowania środków przez naszych poprzedników. Dlatego właśnie, w związku z uzasadnionym podejrzeniem działania na szkodę interesu publicznego i tym samym popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu karnego, a także podejrzeniem naruszenia art. 507 Kodeksu wyborczego skierowaliśmy dziś odpowiednie wnioski do Prokuratora Generalnego i Państwowej Komisji Wyborczej" - dodała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.