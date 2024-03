Komisarz Wojciechowski napisał do premiera Tuska. Wiadomo, o co apeluje

Komisarz apeluje do premiera o wsparcie

Od maja 2022 roku za zgodą Komisji Europejskiej 22 państwa członkowskie udzieliły swoim rolnikom pomocy publicznej na łączną kwotę ok. 10 miliardów euro , w tym zdecydowanie największą pomoc – ok. 4 miliardów euro – udzieliła Polska.

Jak informuje Wojciechowski w liście, który widziała PAP, w ciągu ostatnich dwóch lat Komisja Europejska zatwierdziła 16 transz pomocy publicznej, między innymi na dopłaty do nawozów, do zbóż, do kredytów czy do paliwa. Pomoc - jak podkreśla komisarz - była wielkim wsparciem dla rolników dotkniętych gospodarczymi skutkami wojny takimi jak wzrost cen energii i nawozów czy też wzrost importu z Ukrainy i destabilizacja rynku zbóż.