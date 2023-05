Komunia z inflacją. Oto ile trzeba zapłacić w Krakowie

Inflacja uderza z zakazującego kierunku

Co ciekawe, jak zauważyli rozmówcy money.pl kilka tygodni temu- inflacja uderza w tegoroczne komunie w zupełnie zaskakujący sposób. Część osób, mimo że mieli rezerwacje z dużym wyprzedzeniem – czasem nawet 1-2 lat – to na ostatniej prostej usłyszeli, że przez znaczący wzrost kosztów restauracje musiały podnieść opłatę od gościa.

Nie tylko przyjęcie

Koszty to nie tylko przyjęcie i poczęstunek. Dzieci trzeba też do Pierwszej Komunii ubrać. Komunijne stroje to wydatek od 400 do 500 zł. Mowa o samej albie. Czasami wymagane jest też odpowiednie obuwie, a to znowu kolejne wydatki.